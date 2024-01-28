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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة وقف لرحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل

المركز الاعلامي لمجلس
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار،  أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، مُشددا على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرا إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة.

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رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح البورصة اخلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

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مصر تشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

 وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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