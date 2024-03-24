قفزة تاريخية في الصادرات الزراعية المصرية.. 400 سلعة لـ 160 دولة

حصدت وزارة الزراعة إنجازًا استثنائيًا خلال العقد الماضي، حيث تمكنت من فتح 93 سوقًا جديدًا لمنتجاتها الزراعية، ليصل إجمالي الدول المستوردة إلى 160 دولة.

أهم الأسواق

ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه عام 2020.

وعلى صعيد السلع، تم تصدير أكثر من 400 سلعة زراعية متنوعة، مما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي المصري و قدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وهناك عوامل ساهمت في هذا التقدم كالآتي:

1. تطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال تطبيق نظام التتبع والتكويد.

2. تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3. تعزيز مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

4. تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا.

5. رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6. المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7. تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي.

8. تدعيم منظومة الحجر الزراعي بالعمالة المتخصصة.

9. استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10. التوسع في منظومة النقل السريع.

11. الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12. إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف.

دعم الاقتصاد الوطني

وتُعدّ هذه الطفرة إنجازًا هامًا يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي،

وتعكس قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، وتؤكد على التزام وزارة الزراعة بتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة الصادرات.

ويُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة.