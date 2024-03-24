هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟ .. قال النبي صل الله عليه وسلم-: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي".. ما يعني أن الصوم عبادة من أعظم العبادات.

وقد تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، سؤلاً عن مدى جواز للصائم أن يتبرع بالدم؟ وهل يؤثر ذلك في صحة الصوم في رمضان،

وكدت لجنة الفتاوى الالكترونية، أنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه.

وفي سياق آخر قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، أحد علماء الأزهر الشريف أن الصائم يمتنع عن الأكل والشرب والجماع فى نهار رمضان، والحديث عن تذوق الطعام ليس فى معنى الأكل والشرب، طالما أن الأكل والشرب لم يدخل المعدة، مشيراً إلى قول العلماء أنه معفو عما يدخل الجوف من غبار وخلافه وليس على السائلة قضاء.