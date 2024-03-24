موعد آذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان

موعد آذان المغرب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متيمزة لقرائها، ننشر موعد آذان المغرب في اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة مواعيد الآذان في مختلف محافظات الجمهورية.



القاهرة

صلاة الفجر 4:26 ص

أذان الظهر 12:01 م

أذان العصر 3:30 م

أذان المغرب 6:09

أذان العشاء 7:27 م

الاسكندرية

صلاة الفجر 4:31 صباحاً

أذان الظهر 12:07 ظهراً

أذان العصر 3:36 مساءً

أذان المغرب 6:15 مساءً

أذان العشاء 7:34 مساءً

أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد أذان الظهر 12:31 م

موعد أذان العصر 3:57 م

موعد أذان المغرب 6:37 م

موعد أذان العشاء 7:51 م

أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد أذان الظهر 12:03 م

موعد أذان العصر 3:31 م

موعد أذان المغرب 6:10 م

موعد أذان العشاء 7:26 م