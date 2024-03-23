موعد أذان الفجر ليوم 14 رمضان بمختلف محافظات الجمهورية

بدأت الليلة الرابعة عشر من شهر رمضان المبارك، والتي توافق 23 مارس الجاري، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان فجر 14 رمضان.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في القاهرة:- ٤:٢٧ صباحا.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية:- ٤:٣٠ صباحا.

موعد أذان الفجر في مطروح:- ٤:٤١ صباحا.

موعد أذان الفجر في بورسعيد:- ٤:٢١ صباحا.

موعد أذان الفجر في العريش:- ٤:١٥ صباحا.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ:- ٤:١٦ صباحا.

موعد أذان الفجر في الغردقة:- ٤:١٩ صباحا.

موعد أذان الفجر في أسيوط:- ٤:٣٠ صباحا.

موعد أذان الفجر في سوهاج:- ٤:٢٨ صباحا.

موعد أذان الفجر في الأقصر:- ٤:٢٥ صباحا.

موعد أذان الفجر في أسوان:- ٤:٢٦ صباحا.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.