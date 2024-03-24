الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2008 يفوز على أسوان برباعية

الإسماعيلي 2008
الإسماعيلي 2008

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2008 على نظيره أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية ،وذلك ضمن منافسات الدور الثاني بدورى بطولة الجمهورية للناشئين.

إقرأ أيضًا..

txt

القنصل المصري بليبيا يزور بعثة الإسماعيلي

أحرز أهداف الإسماعيلى زياد شاكر ويس أشرف العتر بواقع هدفين لكل منها وبذلك يرفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..
مصطفى حسنى فى حراسة المرمى ، و عبدالرحمن علاء والحبيب إسلام وأواب محمد و مصطفى رفعت فى خط الدفاع ،محمد سامح و حمادة عبدالمجيد و عمر أحمد فتوح ( محمد خلف الله ) و ياسين أشرف العتر فى خط الوسط ، و زياد شاكر و إبراهيم عمرو النجعاوي فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من..
اسلام كاظم مدير فني
فتحى رشدى مدرب عام
أحمد فاروق مدرب حراس
و محمد موسى علاج طبيعى
إبراهيم عبدالوهاب إداري الفريق
عبدالرحمن شيتوس مخطط أحمال الفريق
حضر المباراة كلا من..أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين ،وأحمد عبده مدير إداري قطاع الناشئين.

مواد متعلقة

«العيب» جديد هيثم شاكر قريبًا على يوتيوب

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة بين مصر ومالطا

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

بطلة المقاولون بالايروبيك فى المستوى الأول

الجريدة الورقية