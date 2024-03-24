إسماعيلي 2008 يفوز على أسوان برباعية

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2008 على نظيره أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية ،وذلك ضمن منافسات الدور الثاني بدورى بطولة الجمهورية للناشئين.

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أحرز أهداف الإسماعيلى زياد شاكر ويس أشرف العتر بواقع هدفين لكل منها وبذلك يرفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..

مصطفى حسنى فى حراسة المرمى ، و عبدالرحمن علاء والحبيب إسلام وأواب محمد و مصطفى رفعت فى خط الدفاع ،محمد سامح و حمادة عبدالمجيد و عمر أحمد فتوح ( محمد خلف الله ) و ياسين أشرف العتر فى خط الوسط ، و زياد شاكر و إبراهيم عمرو النجعاوي فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من..

اسلام كاظم مدير فني

فتحى رشدى مدرب عام

أحمد فاروق مدرب حراس

و محمد موسى علاج طبيعى

إبراهيم عبدالوهاب إداري الفريق

عبدالرحمن شيتوس مخطط أحمال الفريق

حضر المباراة كلا من..أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين ،وأحمد عبده مدير إداري قطاع الناشئين.