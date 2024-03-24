الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين للشعب الروسي عن تفجير كروكس: هجوم إرهابي دموي وهمجي

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، كلمة إلى الشعب الروسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، واصفا ما حدث بأنه "هجوم إرهابي دموي وهمجي".

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وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء الجمعة الماضية.

ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.

وحسب أخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا، وأصيب 152 آخرون على الأقل، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.

فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.

 

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