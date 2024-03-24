الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

مواقيت الصلاة في اليوم الرابع عشر من رمضان الكريم

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متيمزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة  في اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

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وجاءت مواقيت الصلاة كالاتي:
القاهرة
موعد صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء  7:27
الاسكندرية 
موعد صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:14 
موعد صلاة العشاء 7:33
الاسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:22
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23  م
شرم الشيخ 
موعد صلاة الفجر 4:17
موعد صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة  العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:12
أسوان
موعد صلاة الفجر 4:26  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:16

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