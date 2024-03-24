ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد.. والأرصاد تًحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يُزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



سقوط أمطار

وأوضحت الهيئة، أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وأفادت، هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس على أغلب الانحاء، فضًلا عن نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 12

طنطا العظمى 20 والصغرى 13

الاسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13

السويس العظمى 21 والصغرى 12

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 09