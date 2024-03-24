أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات العربية المتحدة أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد غائمًا جزئيًا بوجه عام، وغائمًا أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.

حركة الرياح

وأضاف المركز، أن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانًا خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

المد الاول للبحر

وتابع، يحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 01:52، الجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:23

وأفاد، في بحر عمان سيحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 21:51، الجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:06

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبو ظبي العظمى 35 والصغرى 24

أم القيوين العظمى 32 والصغرى 21

دبي العظمى 35 والصغرى 25

رأس الخيمة العظمى 35 والصغرى 21

الفجيرة العظمى 32 والصغرى 27

أبو موسى العظمى 27 والصغرى 23

العين العظمى 32 والصغرى 24

الشارقة العظمى 34 والصغرى 21

عجمان العظمى 31 والصغرى 24