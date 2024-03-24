الأحد 24 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم الأحد

دينار كويتي
دينار كويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.

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سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الجمعة

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكوتي اليوم:
سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 152 جنيه للشراء، 153 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 151.60 جنيه للشراء و 152.10 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى بنك القاهرة 152 جنيه للشراء، 153 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبى الإسلامى 150 جنيه للشراء، 154.3 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامى 149 جنيه للشراء، 152.8 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى المصرف المتحد 141 جنيه للشراء، 153 جنيه للبيع

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