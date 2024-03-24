الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس اتحاد الفروسية يُكرم متسابقي البطولة الأفريقية الأولى للترويض

بوابة الوفد الإلكترونية

قام دكتور اسماعيل شاكر  أمس السبت، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية بتكريم الفرسان الفائزين خلال المشاركة في البطولة الأفريقية الاولي للترويض عن عام 2023 ، تحت أشرف كامل للاتحاد الدولي للفروسية ومشاركة 196 فارساً .

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حكم مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

الفارسة / سلمي كريم عسل ، المركز الاول في مستوي Senior I 
الفارسة / سلمي نجيب ، المركز الثاني في المستوي Youth
الفارسة / رنا الوليد ، المركز الخامس ، في المستوي P.S.G 

وفي مستوي Rising Star للفرق
جاء الفريق المصرى في المركز الثالث 
" سلمي عسل ، سلمي نجيب ، مقدم / عمرو كمال ، محمود سامح "

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