رئيس اتحاد الفروسية يُكرم متسابقي البطولة الأفريقية الأولى للترويض

قام دكتور اسماعيل شاكر أمس السبت، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية بتكريم الفرسان الفائزين خلال المشاركة في البطولة الأفريقية الاولي للترويض عن عام 2023 ، تحت أشرف كامل للاتحاد الدولي للفروسية ومشاركة 196 فارساً .

الفارسة / سلمي كريم عسل ، المركز الاول في مستوي Senior I

الفارسة / سلمي نجيب ، المركز الثاني في المستوي Youth

الفارسة / رنا الوليد ، المركز الخامس ، في المستوي P.S.G

وفي مستوي Rising Star للفرق

جاء الفريق المصرى في المركز الثالث

" سلمي عسل ، سلمي نجيب ، مقدم / عمرو كمال ، محمود سامح "