حكم مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اختيار الجنوب أفريقي توم أبو نجيل لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري ابطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ملعب الأخير في تمام الثامنه من مساء يوم الجمعة المقبل.

وياتي على إدارة تقنية الفيديو الحكم الموريتاني دحان بيدا بمعاونة مورشيوس أحمد امتياز.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا.

ويقوم حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.