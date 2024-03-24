سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم:

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 12.42 جنيه للشراء و 12.46 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة 12.51

جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 12.51 جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.51 جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.09 جنيه للشراء 12.53 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.53 جنيه للشراء 12.56 جنيه للبيع