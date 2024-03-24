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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم الاحد

الريال السعودي
الريال السعودي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 21-3-2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم:
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 12.42 جنيه للشراء و 12.46 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة 12.51 
جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 12.51 جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري  12.51 جنيه للشراء 12.54 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.09 جنيه للشراء 12.53 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.53 جنيه للشراء 12.56 جنيه للبيع

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