سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 22-3-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.70 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.20 جنيه للشراء، 59.81 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 151.14 جنيها للشراء، و152.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.