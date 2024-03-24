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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تعلن تعليق الدراسة اليوم الأحد.. اعرف السبب

الدراسة بالسعودية
الدراسة بالسعودية

قررت عدد من إدارات التعليم في السعودية تحويل الدراسة الحضورية للتعليم (عن بُعد) اليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ لتصبح عبر ‫منصة ‬ منصة مدرستي وروضتي، ‏بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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وأعلنت إدارة تعليم الرياض والمنطقة الشرقية وشقراء والدوادمي وعفيف عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، فيما تكون الدراسة عبر المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.

وأوضحت إدارات التعليم أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لاستمرار هطول الأمطار، بجانب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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