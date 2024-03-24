الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 بأجندة الفيفا الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام مساء اليوم الأحد مواجهتين لحساب مباريات الاجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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الخطيب يُهنئ سيدات يد الأهلي

ويأتي اللقاء الأول بين منتخبي  
إثيوبيا و ليسوتو  في تمام 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء الثاني بين إيطاليا و الإكوادور عند الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

على صعيد متصل تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية بعد تخطي عقبة تونس في دور نصف النهائي.

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره تونس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره مصر في نهائي كأس العاصمة، بينما يلتقي نسور قرطاج مع نيوزيلندا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر فاز على نيوزيلندا أول أمس الجمعة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

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