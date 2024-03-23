أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.89 جنيه للشراء و 51.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.49 جنيه للشراء و 59.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.42 جنيه للشراء و 12.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 151.60 جنيه للشراء و 152.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

