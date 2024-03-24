أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الاحد

أسعار صرف الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 46.88 للشراء و47.01 للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 46.94 للشراء و47.04 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 46.93 للشراء و47.03 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 47.03 للشراء، 47.13 للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.04 للشراء و47.14 للبيع