سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك بختام تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات، اليوم السبت، حالة من الاستقرار، وبلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 46.61 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم السبت، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة، وجاء سعره على النحو الآتي:



سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.61 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه البيع.



سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه عند البيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 46.55 جنيه للشراء، ونحو 46.65 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أما عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سجل نحو 47.10 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

