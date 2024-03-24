مدرب سيدات يد الأهلي يشيد بإدارة الأحمر

أكد محمد عادل المدير الفني لفريق سيدات يد الاهلي على أن الفوز ببطولة كأس مصر سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على بطولة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر لها الشهر المقبل.

وأضاف أن هدفه في المرحلة المقبلة الفوز بباقي البطولات التي يشارك بها الفريق بعد حصوله على بطولة الدوري وكأس مصر، وهو الهدف الأكبر الذي يسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن لاعبات الفريق تعاهدن على بذل قصارى جهدهن للتتويج بكل الألقاب.

ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يحرص بصفة دائمة على دعم الفريق من أجل تحقيق البطولات، وإلى جماهير الأهلي، التي تدعم وتساند الفريق دائمًا.