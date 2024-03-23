الإمارات تصدر تنبيهًا أمنيًا لمستخدمي Google Chrome

تم حث سكان الإمارات العربية المتحدة الذين يستخدمون Google Chrome يوم الجمعة على التحقق من متصفحاتهم والتأكد من أنهم يستخدمون أحدث إصدار.

أصدر مجلس الأمن السيبراني في البلاد تحذيرًا يحذر فيه الجمهور من "العديد من نقاط الضعف عالية المخاطر" التي تم اكتشافها في المتصفح.

وأضافت أن هذه الأخطاء قد تسمح للمهاجم باختراق نظام المستخدم و"تنفيذ تعليمات برمجية".

أصدرت Google تحديثًا أمنيًا منذ بضعة أيام لمعالجة المشكلة، لذا ننصح المستخدمين بشدة بتحديث متصفح Chrome الخاص بهم.

وقال مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إن الحصول على أحدث إصدار يمكن أن يساعد في "تجنب أي انتهاكات أو تسريبات لمعلوماتك وبياناتك الشخصية أو غيرها من الإجراءات الضارة".