الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المطارات المصرية تشارك الموظفات الإحتفال بعيد الأم

احتفالية
احتفالية

في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الإجتماعي للوزارة ،
إحتفلت الشركة المصرية للمطارات ومطاراتها التابعة بعيد الأم .

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الفنان العالمي Domhnall Gleeson يصل القاهرة على متن طائرة مصر للطيران

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مصر للطيران تنفذ تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولي


و فى هذا الصدد قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من الموظفات من كل قطاعات الشركة . وأكد سيادتة علي دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير الذى تبذلة فى رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات الاتى تستحقن التكريم .


كما  حرص  سيادتة على إلتقاط الصور التذكارية مع الموظفات المكرمات موجها الشكر  لهن على ما تبذلنه من جهد فى أداء مهاهم الوظيفية.
من جانبهن أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالشركة عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة تقديرا بدورهن في رحلة الحياة , متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للشركة..
كما قام فريق العلاقات العامة بالمطارات بإستقبال العاملات بالورود والهدايا التذكارية ، فى تقليد سنوى تحرص المطارات على تنظيمة سنويا تزامنا مع عيد الأم. 


كما حرصت لجنة النشاط الرياضي بالشركة على تكريم عدد من الأمهات المثاليات إيمانا منها بالدور المميز والفعال للمرأة المصرية والسيدات العاملات اللائي يُقدمن مجهودات رائعة على المستوى المهني والأسري.

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