هاني سعيد: محمد حمدي من أهم اللاعبين في مصر

أعرب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب الدولي محمد حمدي نجم الفريق، سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي بيراميدز.

أضاف المدير الرياضي أن حمدي سوف يكون واحدا من أهم اللاعبين في مصر خلال الفترة القادمة لما يتمتع به من التزام كبير على كلا الصعيدين الفني والأخلاقي.

وواصل المدير الرياضي أن تجديد عقد محمد حمدي نجم الفريق، كان هدفا أساسيا لدينا لعدة أسباب يمكن تلخيصها في نجاحه في الحفاظ على مكانه ومكانته كأفضل ظهير أيسر في مصر خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر في اعتماد المديرين الفنيين المتتابعين على قيادة المنتخب الوطني عليه، وهو ما يمنح حمدي فرصة أكبر للتركيز في كرة القدم والظهور بمستوى متميز برفقة المنتخب الوطني أو ناديه.

أضاف هاني سعيد على أن هناك مزيد من العناصر الأساسية والدولية المهمة التي سيتم الإعلان عن تجديد عقودها تباعا خلال الأيام المقبلة.