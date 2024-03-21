بيراميدز يعلن تجديد تعاقد محمد حمدي رسمياً

في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد محمد حمدي في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد زميله المدافع الدولي أسامة جلال في وقت سابق.

ومحمد حمدي يبلغ من العمر ٢٩ عاما ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية.

وانضم حمدي عام ٢٠١٨ إلى صفوف نادي بيراميدز وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة ٢١٤ مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا ٧ أهداف وصنع ٢١ هدفا آخرين.

من جانبه، عبر محمد حمدي عن سعادته بتجديد عقده مع بيراميدز مؤكدا أنه يشعر بالراحة في النادي، مؤكدا أن الجميع هنا في بيراميدز عائلة كبيرة ونساعد بعضنا والكل على قلب رجل واحد.

شدد على أنه يتمنى مساعدة زملائه في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحظ عاندنا كثيرا في الفترة الماضية وكنا قريبين من تحقيق البطولات ولكننا سنكون أقوى في المستقبل.