موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية ليواجه الفراعنة في المباراة النهائية من البطولة الودية.

وصعد منتخب كرواتيا بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما تأهل منتخب مصر بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في نصف النهائي.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر

تبدأ مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة من يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 مارس 2024، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، على ستاد العاصمة الإدارية وتنقل المباراة على قنوات اون تايم سبورتس.

موعد مباراة تونس و نيوزيلندا:

موعد مباراة تحديد المركز الثالث:

ستكون مباراة تونس و نيوزيلندا يوم الخميس المقبل الموافق 25 مارس لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع على ستاد القاهرة الدولي.