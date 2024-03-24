بركلات الترجيح.. منتخب مصر الأولمبي يخسر أمام أستراليا في بطولة غرب آسيا

خسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الاسترالي بنتيجة 2-1 في ركلات الترجيح بعدما انتهى المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم مدينة الأحساء بالسعودية في نصف نهائي كأس غرب آسيا للشباب.

كان المنتخب الاسترالي سجل هدف التقدم عبر لاعبه جرانج كول من ضربة جزاء في الدقيقة ال15 من عمر المباراة، بعدما عرقل علاء حمزة حارس الأولمبي لاعب أستراليا ليقرر الحكم منحهم ضربة جزاء.

لكن جاء الرد من المنتخب الأولمبي بعدما سجل محمد شحاتة هدف التعادل في الدقيقة 22 من تسديدة قوية سكنت شباك أستراليا لينتهي الشوط بهدف لكلاهما.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره كوريا الجنوبية في نهائي غرب آسيا لتحت 23 عاما بعدما فاز الأخير على السعودية في دور نصف النهائي.

