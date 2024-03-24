الأهلي يقهر الشمس ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد

حقق فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي لقب كأس مصر بالتغلب على الشمس بنتيجة 28-19 مساء اليوم السبت في نهائي البطولة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 18-11 واستمر تفوق سيدات اليد في الشوط الثاني.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل الي نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق سبورتنج 23-21 في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وحصد الفريق بقيادة مديره الفني محمد عادل الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري.