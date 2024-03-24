الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يقهر الشمس ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد

جانب من المباراة
جانب من المباراة

حقق فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي لقب كأس مصر بالتغلب على الشمس بنتيجة 28-19 مساء اليوم السبت في نهائي البطولة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 18-11 واستمر تفوق سيدات اليد في الشوط الثاني.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل الي نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق سبورتنج 23-21 في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وحصد الفريق بقيادة مديره الفني محمد عادل الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري.

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