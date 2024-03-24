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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر للشباب يهزم موريتانيا بهدفين

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب وموريتانيا

فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الموريتاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدورة الودية بالجزائر.

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بركلات الترجيح.. منتخب مصر الأولمبي يخسر أمام أستراليا في بطولة غرب آسيا

بادر منتخب مصر للشباب بتسجيل الهدف الأول ذلك في الدقيقة 24 برأسية للمهاجم محمد زعلوك، قبل أن يحرز منتخب موريتانيا هدف التعادل سريعا بالدقيقة 25 من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الفراعنة، والتي تسكن الشباك في النهاية.

قبل أن يرد سريعا منتخب مصر ويسجل محمد زعلوك في الدقيقة 26 الهدف الثاني للفراعنة بعد انفراده بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

ويشارك منتخب مصر في الدورة الودية بالجزائر، مع تونس وموريتانيا والجزائر.

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