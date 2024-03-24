منتخب مصر للشباب يهزم موريتانيا بهدفين

فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الموريتاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدورة الودية بالجزائر.

بادر منتخب مصر للشباب بتسجيل الهدف الأول ذلك في الدقيقة 24 برأسية للمهاجم محمد زعلوك، قبل أن يحرز منتخب موريتانيا هدف التعادل سريعا بالدقيقة 25 من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الفراعنة، والتي تسكن الشباك في النهاية.

قبل أن يرد سريعا منتخب مصر ويسجل محمد زعلوك في الدقيقة 26 الهدف الثاني للفراعنة بعد انفراده بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

ويشارك منتخب مصر في الدورة الودية بالجزائر، مع تونس وموريتانيا والجزائر.