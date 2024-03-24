طالب يسطر نهاية حياته بالشنق بسبب خلافات أسرية بجرجا

تخلص طالب في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج من حياته بالشنق عقب قيامه بتعليق رقبته بحبل في جنش حديدي بسقف غرفته بالطابق الأرضي بمنزلهم لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بقيام شخص بالتخلص من حياته بالشنق بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "مينا . ف . ز" 20 سنة طالب بالمدرسة الثانوية ومقيم بذات الناحية تتدلى من حبل معلق بجنش حديدي بسقف غرفته بالطابق الأرضي بالمنزل وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .





وبسؤال والدته "مريام . خ . ب . م" 47 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت قيام نجلها المذكور بالانتحار لسوء حالته النفسية بسبب خلافات أسرية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .