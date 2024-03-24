يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي، موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد في بطولة كأس عاصمة مصر ، فيما فاز منتخب كرواتيا على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.