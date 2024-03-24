الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي، موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

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منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يتوج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية على حساب تونس

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آخر تطورات إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

 

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد في بطولة كأس عاصمة مصر ، فيما فاز منتخب كرواتيا على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

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