آخر تطورات إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف ، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

وفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره نيوزيلندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة التى تقام في مصر بنسختها الأولى.

أحرز هدف فوز الفراعنة اللاعب مصطفى محمد عن طريق ركلة جزاء في الشوط الأول من عمر المباراة نتيجة عركلة أمام عاشور داخل مربع العمليات.