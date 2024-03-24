أكرم حسني يصالح زوجته ويتورط مع عصابة مخدرات في بابا جه الحلقة ١٣

تمكّن الفنان أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا جه من مصالحة زوجته ولاء (نسرين أمين) بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن هشام (أكرم حسني) من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

ولكن أصبح هشام في ورطة أخرى، بسبب ما فعله في فرح ابنة تجّار المخدرات، فبعد أن اعترف في وسط الفرح وأمام كل المدعوين أنه أب للإيجار، انتشر الفيديو وأصبح تريند على منصات التواصل الاجتماعي، وعرف الجميع فكرة بابا جه، ولكن هل يصبح هشام في ورطة بسبب هذا الفيديو؟

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.