أسناذ علوم سياسية: زيارة جوتيريش تدل على أهمية معبر رفح للشعب الفلسطينى

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمعبر رفح، تدل على أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وهذا ما أكده أنطونيو جوتيريش، من خلال زيارته لمعبر رفح.

وقال “ الحرازين” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني، من خلال فتح أبوابها للمصابين من قطاع غزة، وهذا ما شاهده الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من خلال زيارته مستشفى العريش

وأشار إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، تدل على إدراكه لأهمية المعبر للشعب الفلسطيني والذي يعتبر السبيل الوحيد لإدخال المساعدات.

وواصل الحرازين أن زيارة "جوتيريش"، توضح عجز المجتمع الدولي في إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.