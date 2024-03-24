الأحد 24 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمسية رمضانية لدينا الوديدي في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصلت فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، اقامت دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن برنامجها الرمضانى امسية للمغنية الشابة دينا الوديدى وفرقتها على المسرح المكشوف.

وخلالها ووسط اعجاب وتفاعل الحضور نجحت دينا الوديدى فى ملامسة القلوب، وباداء حيوى حماسى عبرت عن عدد من المشاعر الانسانية وقدمت باسلوبها المميز الذى يمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة مجموعة من اعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية ضخمة الى جانب عدد من الاعمال الفلكلورية كان منها بعد البيبان ، سكون ،  دواير ،  بلالين ، الله باقي ، متغربين ، السيرة الهلالية بجزءيها الأول والثاني ،  كتر الوجع ،  وشوش الودع ، المجد ، تدور وترجع ،  العرس ، یا بدر ،  الكون ، يا جنوبي ،  ياللي معدي .

جدير بالذكر ان برنامج الاوبرا الرمضانى يضم عروضا متنوعة لعدد من النجوم والفرق الفنية الواعدة الى جانب ليالى عربية واسلامية تحمل ملامح التراث الفنى لمجموعة من الدول.

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