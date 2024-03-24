السيطرة على حريق بوحدة سكنية جنوب الغردقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق محدود بشقة سكنية بمنطقة الكوثر جنوب الغردقة بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة.

حيث اشتعلت النيران بوحدة سكنية بأحد العمارات بمنطقه الكوثر جنوب مدينة الغردقة وتم السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده الى باقي الوحدات بالعمارة السكنية

وكان مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد الوحدات السكنية بمنطقة الكوثر بجوار مطعم شهير جنوب الغردقة.

على الفور تم الدفع بعد 3 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة

هذا ولا توجد إصابات جراء اندلاع الحريق بالوحدة السكنية