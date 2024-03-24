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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كرواتيا تضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس العاصمة

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية بعد تخطي عقبة تونس في دور نصف النهائي.

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كرواتيا تضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس العاصمة

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره تونس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره مصر في نهائي كأس العاصمة، بينما يلتقي نسور قرطاج مع نيوزيلندا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر فاز على نيوزيلندا أمس الجمعة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

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كرواتيا تضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس العاصمة

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