كرواتيا تضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس العاصمة

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية بعد تخطي عقبة تونس في دور نصف النهائي.

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره تونس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره مصر في نهائي كأس العاصمة، بينما يلتقي نسور قرطاج مع نيوزيلندا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر فاز على نيوزيلندا أمس الجمعة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ليتأهل إلى المباراة النهائية.