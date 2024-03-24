هجوم موسكو الإرهابي.. هل المتورط روسي؟

ما زال الهجوم الإرهابي في موسكو، يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وتبحث روسيا عن مرتكب التفجير وسط أنباء بأنه روسي الأصل.

فيما نفت وزارة الداخلية الروسية أن يكون الأفراد المحتجزين والمشتبه بتورطهم فى الهجوم الإرهابى قرب موسكو من المواطنين روس.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك - فى تصريح، إن الأفراد المحتجزين والمشتبه فى تورطهم بالهجوم الإرهابى قرب موسكو ليسوا مواطنين روس.

وأضافت: لقد جرى اليوم ترويج بعض المزاعم على عدد من قنوات تليجرام ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المشتبه بهم الأربعة فى الهجوم الإرهابى الذى وقع 22 مارس الجارى على مركز "كروكوس" للتسوق، هم مواطنون روس، مشيرة إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن جميع هؤلاء من المواطنين الأجانب.

وأكدت أن وحدات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى تبحث - حاليا - فى أسباب إقامة المحتجزين ومدة إقامتهم فى روسيا بالإضافة إلى تحديد عناوين إقامتهم والجوانب الأخرى ذات الصلة.

بوتين يصف هجوم موسكو بالإرهابى الدموى

فيما وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب للموطنين اليوم السبت، الهجوم في قاعة مدينة كروكوس بمدينة موسكو بالإرهاب والدموي، مؤكدا اعتقال جميع مرتكبي الهجوم في واحتجازهم.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهى التجارى فى ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 143 قتيلا.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.