بوتين والأسد يتفقان على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدّم خلالها التعازي باسمه وباسم الشعب السوري لروسيا قيادةً وشعباً.

وجاء في بيان للكرملين أن "رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد أدان بشدة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي هول، وأكد مشاطرة الشعب السوري الشعب الروسي الألم والحزن، وأعرب عن تمنياته بالتماسك لذوي وأصدقاء الضحايا وبالشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب، كما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وسوريا، التي تواجه بدورها تهديد الإرهاب.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أشار الأسد خلال المكالمة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا للإرهاب عبر تاريخها، وكانت تخرج منتصرة في كل مرة.

وشدد الأسد على أن "الهجوم الإرهابي الأخير في موسكو يدلّ على أن العمليات الإرهابية لن تتوقف إلا بالقضاء التام على الإرهابيين، وأن تنظيم داعش(محظور في روسيا ودول عدة) هو توأم النازية، والأب الروحي لكليهما واحد".

وقال الأسد: أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلوب الشعب الروسي كله، لكننا على ثقة بأن روسيا ستخرج منتصرة من هذه المحنة، ونحن في سورية ننتظر انتصاركم لأننا عانينا ونعاني من الإرهاب، وإن الانتصار على الإرهاب والنازية سيعوّض عن الأذى الذي سبّبه الإرهابيون".