بوتين يعلن القبض على جميع مطلقي النار في مجمع كروكوس قبل فرارهم لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم القبض على جميع المنفذين الأربعة الذين قاموا بإطلاق النار في مجمع "كروكوس" بعد أن حاولوا الاختباء وتحركوا تجاه أوكرانيا، حسب وسائل روسية.

وقال بوتين في خطابه للشعب الروسي اليوم السبت، إن ما حدث في كروكوس هو هجوم إرهابي دموي وهمجي، وعشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس، وأعرب عن تعازيه الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم.

وأضاف بوتين: أن المجرمون شرعوا بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تماما كما فعل النازيون قبل ذلك، عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة.

وأعلنت روسيا الحداد الوطني، يوم غد الأحد 24 مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.