النظام الغذائي لانقطاع الطمث.. أفضل الأطعمة لتخفيف الأعراض

انقطاع الطمث هو تجربة غير مريحة لكثير من النساء، بالنسبة للأعراض الشديدة، يقترح الأطباء عادةً العلاج الدوائي ومع ذلك، يمكن إدارة الأعراض الأقل خطورة بنفسك وعلى سبيل المثال، من خلال النظام الغذائي.



الفواكه والخضراوات

يجب أن يتضمن أي نظام غذائي صحي الكثير من الفواكه والخضروات فهي مغذية وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

وجدت دراسة كبيرة أجرتها ميريام صفابكش، ماجستير العلوم في جامعة طهران الطبية، أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات وفول الصويا والألياف تعرضوا لعدد أقل من الهبات الساخنة كما يساعد التوت على تخفيف أعراض انقطاع الطمث، وخاصة التوت الداكن والعنب.



الألبان

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين الذي يصاحب انقطاع الطمث يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام أضعف، مما يزيد من خطر الكسور.

لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم. وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللاتي تناولن المزيد من منتجات الألبان الحيوانية أثناء انقطاع الطمث كان لديهن كثافة عظام أعلى.



أوميجا 3

تساعد الدهون الصحية على تقليل شدة أعراض انقطاع الطمث، بما في ذلك الهبات الساخنة والتعرق الليلي. وجدت دراسة أن أوميجا 3 يحسن الأعراض لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يمكنك تناول المكملات الغذائية أو تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون والأنشوجة.



الأطعمة الغنية بالفيتويستروغنز

فيتويستروغنز هي مركبات طبيعية موجودة في بعض الأطعمة، والتي عند تناولها تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين العادي. قائمة هذه المنتجات تشمل:

فول الصويا

حمص

الفول السوداني

بذور الكتان

شعير

العنب

التوت

البرقوق

الشاي الأخضر