فيتامينات تحمي من الخرف

ينصح الأطباء بتناول بعض الفيتامينات التي تعزز صحة الدماغ وتحمي من الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، نظرًا لاحتوائها على عدد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بما يحتاجه.

فيتامينات تعزز صحة الدماغ

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الفيتامينات التي تعزز صحة الدماغ..

فيتامين د

يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر.

فيتامين ك

يعزز خلايا الدماغ والوظائف الادراكية للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب .

فيتامين سي

يعزز صحة الجسم والمناعة كما يعزز قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة.