الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. غلاء بالأسواق بعد ارتفاع أسعار البنزين

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي": اهتمام بالغ من الرئيس بالحوار الوطني. 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

توجيهات بسرعة ترجمة التوصيات إلى خطط تنفيذية

إجراءات لتطوير التعليم والصحة والملفين الاقتصادي والاجتماعي

التنسيق مع النواب للتوافق على صيغة نهائية لقانون المحليات

غلاء بالأسواق بعد ارتفاع أسعار البنزين

"بلينكن" يحذر "نتنياهو" من مغامرة اجتياح رفح وعزل العالم لإسرائيل

إعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام ووقف جميع الحفلات والفاعليات 

ليلة دامية في موسكو و143 قتيلا وعشرات المصابين في هجوم إرهابي على مجمع "كروكسوس"

داعش تتبني الهجوم والأمن الروسي يعتقل 11 عنصرا إرهابيا.. والكرملين يتوعد

منطقة الهجرة تعلن اكتشاف مقبرة جماعية بليبيا 

جوتيريش يدعو لوقف الحرب.. ويحذر من اجتياح جنوب غزة

بلومبرج: اتفاق روسي.. صيني مع الحوثيين

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