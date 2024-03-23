الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض لا تعرفها لأمراض الكلى

بوابة الوفد الإلكترونية

هناك بعض الأعراض التي تظهر مبكرًا لتنذرك بوجود مشكلة خطيرة في الكلى، من بينها تغير رائحة البول أو لونه أو قوامه.

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أعراض تنذر بوجود مشكلة في الكلى

ووفقًا لما نشره موقع هيلث لاين الطبي، يوص الأطباء بالانتباه إلى هذه العلامات عند ظهورها، وكذلك الانتفاخ أو التورم الذي يصيب الأطراف مثل الساق او الاصابع او القدم او الأيدي، وفيما يلي نستعرض أبرزها..

معاناة الشخص من أيه زيادات في البول مثل الدماء او التبول.

ظهور انتفاخات في الوجه وحول العينين.

 تغير نسب الفسفور وفيتامين د والكالسيوم.

الأوجاع الشديدة خاصه في منطقه الظهر.

الجريدة الورقية