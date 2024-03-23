الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: مصطفى محمد نضج كرويًا ومرموش لاعب مميز

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أثنى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بثنائي منتخب مصر مصطفى محمد وعمر مرموش، مشددا على أنهما لاعبان مميزان للغاية واكتسبا المزيد من الخبرة خلال الفترة الأخيرة.

txt

بهدف سامسون الزمالك يتقدم على زد في الشوط الأول

txt

مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للمنتخب أمام نيوزيلندا

أضاف يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مصطفى محمد نضج كرويا بشكل كبير وسيفيد منتخب مصر مع حسام حسن خلال المرحلة المقبلة، ومن وجهة نظري المنتخب يحتاج إلى جهود أحمد سيد "زيزو" لأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية".

وواصل: "أداء المنتخب أمس أمام نيوزلندا والنتيجة مقبولة إلى حد ما لأنها أول مباراة لحسام حسن، وأتمنى له التوفيق مع مصر".

مواد متعلقة

مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للمنتخب أمام نيوزيلندا
الجريدة الورقية