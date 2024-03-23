لن تصدق.. ما يفعله الموز باللبن في الجسم عند شربه بعد الإفطار في رمضان

يوصي الأطباء بتناول مشروب الموز باللبن في رمضان وبالأخص بعد الإفطار مباشرة، نظرًا لأن الموز أبرز الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات الصيام الطويلة.

فوائد الموز باللبن في رمضان

ووفقا لما نشره موقع كيورا الطبي، يحتوي مشروب الموز باللبن على كم كبير من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناوله بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان بنصف ساعة، قد يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويمنع الشعور بالخمول بعد تناول الافطار، كما يمد الجسم بالفركتوز والسكر الطبيعي الذي يعزز من الطاقة والانتباه والتركيز.

فوائد الموز باللبن في رمضان

كما يعزز الموز باللبن ترطيب الجسم ويمنع الإصابة بالجفاف،كما يعزز من نضارة الجسم وقوته، ولكن يفضل تناوله دون إضافة السكر الأبيض واستبداله بالعسل، لأنه يعزز من نسب البوتاسيوم في الجسم فضلا عن أنه مشبع لأنه غني بالألياف الصحية كما يحتوي على فيتامينات عالية تعزز من طاقة الجسم بعد الافطار

في الوقت نفسه، قد يمد الموز باللبن الجسم بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ويحمي من الامراض فضلا عن أنه مفيد للمعدة عندما نتناوله بعد الطعام لأنه يمنع قساوة البراز والإمساك ويوفر الترطيب اللازم للجهاز الهضمي والجسم بالكامل، وبالتالي يحمي من مشاكل عسر الهضم.