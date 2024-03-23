الأحد 24 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

4 فوائد لتناول النعناع الدافئ

فوائد النعناع
فوائد النعناع

النعناع من أفضل أنواع الأعشاب ذات الرائحة المميزة، فضلًا عن مذاقه الرائع وبالأخص عند إضافته إلى الشاي والليمون، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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فوائد النعناع

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، فيما يلي أبرز فوائد تناول النعناع الدافئ..

يعزز سلامة الجهاز الهضمي لأنه غني بمضادات الأكسدة فضلاً عن احتوائه على بعض المركبات المهدئة للأعصاب.

يحمي من الشعور بأيه آلام أو مشكلات أو تقلصات بعد تناول الإفطار، كما يقي من الإمساك ومشكلات المعدة.

 يمنع الشعور بحرقة المعدة ويحد من مشكلة القولون.

 تناوله بين وجبتي الإفطار والسحور يعزز من استرخاء المعدة ويعزز والشعور بالهدوء، كما يعزز من إفراز المعدة للحمض الداعم للتمثيل الغذائي.

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