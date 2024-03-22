الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من 15 لـ22 مارس

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من الأول من مارس 15 إلى 22 مارس 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:





الجمعه 15 مارس





- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بالتعاون مع البنك الزراعي، تسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية فى اطار مبادرة "إيد بإيد".

- محافظة الأقصر تشهد تدشين مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمة كوبتك اورفانز والمشروع يستهدف دعم 420 فتاة بإجمالى 15 مليون جنيه.



السبت 16 مارس :



- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف إعانة فورية للأسر المضارة من حريق العمرانية، وتنسق مع محافظ الجيزة لحصر الخسائر وتوفير تكلفة إصلاح وتأثيث الوحدات السكنية التي تم إتلافها

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ 43 تدريبا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى محافظات الجمهورية.



الأحد 17 مارس:



- القباج تعلن تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مساعدات نقدية وعينية بقيمة 32,500 مليون جنيه، ومشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه في 14 محافظة.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم، ينظم ندوة ضمن فعاليات حملات تنمية وتنظيم الأسرة، لتعزيز تضافر الجهود في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر إبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- التضامن الاجتماعي تبذل قصارى الجهود لاستضافة أسر الجرحى والمصابين الفلسطينيين في وحدات سكنية مجهزة وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية، وتتواصل مع مكاتب السادة المحافظين ومنظمات المجتمع الأهلي لتقديم العون اللازم.



الاثنين 18 مارس:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024، وتؤكد أن المرأة تشهد طفرة حقوقية في عهد السيد رئيس الجمهورية، في إطار تشريعات وسياسات منحازة للمرأة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل إطلاق أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط لمؤسسة شارك البسمة، وتصرح بأن الوزارة ستجري حواراً مجتمعيا حول "استراتيجية التطوع" المنتظر إطلاقها قبل منتصف شهر مايو 2024.

- فعاليات واسعة لمبادرة "لحد الباب" التى تنفذها مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المعظم وتقديم الوجبات الجاهزة وكراتين المواد الغذائية للاولى بالرعاية.



الثلاثاء 19 مارس:



- القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، وتعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون إطلاق صندوق للعمالة غير المنتظمة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه الوحدة المركزية لدعم للجمعيات والعمل الأهلي بمراجعة جميع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الصحة وتنظيم الأسرة لحوكمة وتنظيم العمل بها طبقاً لفجوات الخدمة الصحية الواردة من وزارة الصحة والسكان.

- الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجاربها فى الوقاية من الإدمان أمام فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات.

- حبيبية رسلان، إحدى متطوعات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، تلقى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات وتؤكد على أهمية تعزيز دور الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات وكيفية استثمار طاقاتهم في العمل التطوعي.

- حملة "هنوصلك" تواصل فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري والحملة تنجح فى تسجيل 19 ألف مواطن من ذوى الاعاقة على المنظومة.



الأربعاء 20 مارس:



- بنك ناصر الاجتماعي، يعلن استمرار حساب 10700 لتلقى الزكاة والصدقات ويكشف تقديم إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي وزيادة موازنة المساعدات إلي مبلغ 200 مليون جنيه

- بنك قطر الوطني يستضيف معرض ديارنا بمشاركة ٢٠ عارضا بالمنتجات التراثية والمشغولات اليدوية والحرفية المتميزة من السجاد واعمال الزجاج والأخشاب والملابس في إطار الاحتفال بعيد الأم وشهر رمضان المعظم.

- فى إطار جهودها لسكان المناطق المطورة بدائل العشوائيات وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتوزيع 11 ألف كرتونة رمضانية بمناطق سن العجوز وروضة السيدة والمحروسه ومعا .

- برئاسة المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة انعقاد اللجنة العليا للأسر البديلة لمناقشة طلبات وتظلمات الاسر الكافلة .



الخميس 21 مارس:



- التضامن الاجتماعي تعد للجنة مراجعة جميع بطاقات "تكافل وكرامة" الموقوفة والمجمدة، لمراجعة نسبة كبيرة منهم وبحث سبل إعادة استرجاع وإعادة صرف المتظلمين أصحاب الحقوق منهم.

- وزيرة التضامن تشارك في احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم المثالية، وتلقى كلمة بشأن تعزيز وضع كبار السن، وتوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية على إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية كبار السن لأول مرة في مصر.

- الهلال الاحمر المصرى، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني، يواصل إعداد وتجهيز وجبات الافطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، ونقلها عبر الجسر اليري الرابط بين المطبخ الانساني وقطاع غزة.

