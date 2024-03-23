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السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب النمسا يدخل التاريخ بأسرع هدف دولي

بوابة الوفد الإلكترونية

دخل كريستوف بومجارتنر لاعب منتخب النمسا، تاريخ الساحرة المستديرة بعد تسجيله أسرع هدف دولي عبر التاريخ، والذي جاء بعد مرور 6 ثواني فقط من انطلاق مباراة النمسا وسلوفاكيا.

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والتقى منتخبا النمسا وسلوفاكيا مساء اليوم في لقاء ودي انتهى بفوز النمسا بثلاثية نظيفة في إطار الاستعدادات قبل انطلاق يورو 2024 في الصيف المققبل.

هدف كريستوف بومجارتنر تفوق على هدف لوكاس بودولسكي لمنتخب ألمانيا ضد الإكوادور في عام 2013، والذي تم تسجيله بعد 7 ثواني.

ومن المقرر أن يخوض منتخب النمسا مباراة ودية أخرى أمام تركيا يوم الثلاثاء المقبل خلال فترة التوقف الحالية.

يذكر أن منتخب النمسا يقع في مجموعة الموت والتي تضم منتخبات فرنسا وهولندا بجانب المتأهل من تصفيات دوري الأمم الأوروبية.

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