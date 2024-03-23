تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة وديا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مبازاة غزل المحلة الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

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ويستضيف بيراميدز فريق غزل المحلة في العاشرة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي