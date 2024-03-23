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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة وديا

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مبازاة غزل المحلة الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

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ويستضيف بيراميدز فريق غزل المحلة في العاشرة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

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